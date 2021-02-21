شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شخص يسرق مرآة جانبية من سيارة مواطن بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أقدم شخص على سرقة مرآة سيارة متوقفة أمام منزل أحد المواطنين بالرياض. وأظهر الفيديو الذي نشره حساب “طرق الرياض” على تويتر، شخص وهو يسرق مرآة جانبية لمركبة أخرى كانت متوقفة أمام منزل أحد المواطنين في حي الخليج بالرياض، وعقب سرقة المرآة انطلق مسرعاً.

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