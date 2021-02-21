شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح كيفية إشعار المستفيد بموعد تلقي جرعة لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة كيفية إشعار المستفيد المستفيد اللقاح المضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأبانت الوزارة في ردها على استفسار أحد المتابعين ، لحسابها على موقع “تويتر” ، عقب أنه سيتم تعبئة الاستبيان في “صحتي” دراسة الطلب والحالة الصحية والتحقق من أهلية الحالة حالة حالة قبل الفريق المختص.

تستعد الإشارة إلى أنه إذا تم ترشيح اللقاح ، فمن الممكن إرسال رسائل إشعار إليها من خلال “صحتي”.

ووزارة الصحة وباكستان ، وباكستان ، وباكستان ، وباكستان ، وباكستان ، وباكستان وباكستان.