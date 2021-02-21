روسيا والإمارات تطوران طائرة مدنية أسرع من الصوت

دبي - محمود عبدالرازق - وردا على سؤال حول كيف تخطيط الإمارات للمشاركة في إنشاء طائرة أسرع من الصوت، قال مانتوروف: "تمامًا كما وقعنا على "VRT-500" و"VRT-300"، سيكون مشروعًا مشتركًا".

وعندما سئل الوزير عن الإطار الزمني المخطط له لتشكيل المظهر الأولي للطائرة، قال: "في الوقت الحالي، نحن متفائلون حتى نهاية عام 2021، ولكن ربما بداية عام 2022. المعايير الرئيسية في فهمي هي سرعة 1.5-1Mach 8. بالنظر إلى أنه عند سرعة Mach 1.8، يمكنك الطيران لمدة 4 ساعات على الأقل. أما بالنسبة للإصدار، فنحن نتحدث عن طائرة VIP سعة 30 راكبا ".

في كانون الثاني/ يناير 2018، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صنع نسخة مدنية من طائرة أسرع من الصوت اعتمادا على حاملة الصواريخ الاستراتيجية "تو -160". وأعلنت شركة United Aircraft Corporation (UAC) بعد ذلك أنها كانت تعمل على طائرة ركاب تفوق سرعة الصوت، حيث يمكن تطبيق التطورات والتقنيات المستخدمة في طراز Tu-160.