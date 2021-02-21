أول جهاز اختبار سريع لوباء "كورونا" في العالم يعرض في"آيدكس أبو ظبي"

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن جهاز اختبار "لوك سبوت" ( LooK SPOT) يعد من التقنيات الذكية والمبتكرة لنشر التكنولوجيا من أجل توفير حماية صحية للأفراد على نحو أفضل في جميع أنحاء المنطقة.

وحصل جهاز اختبار "لوك سبوت"، نظام الاختبار السريع بكشف المستضدات لوباء كورونا، على موافقة العلامة الأوروبية CE-IVD، وهو جهاز تشخيصي يعمل من خلال الهاتف الذكي باستخدام المقايسات المناعية السريعة بانسياب جانبي للكشف النوعي عن بروتين الحمض النووي لنواة فيروس كورونا، وذلك من مسحات الأنف.

ويعمل النظام لكشف مستضدات كورونا من خلال استخدام عينة المسحة التي تم الحصول عليها بحجم 1 بوصة من فتحة الأنف. كما.يستخدم الاختبار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج الاختبار في الوقت الحقيقي في غضون 5 إلى 8 دقائق بنسبة حساسية 97,4% ودقة نسبتها 98,3% في الكشف عن فيروس كورونا.

ويعتبر نظام الاختبار هذا من الأجهزة الرائدة في السوق، وبإمكانه الكشف عن المتغير الجديد لفيروس كورونا، الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "لايباك تكنولوجي"، دييغو لاي، إن تقنيات اختبارات "لوك سبوت" ذات الدقة العالية تعمل من خلال تحديد إشارة اللون على الاختبارات في الحالات الإيجابية المنخفضة عندما لا تستطيع العيون البشرية القيام بذلك، وبالتالي، يمكننا تجنب احتمالية وقوع الخطأ البشري واستخدام العمل اليدوي الذي يتم مع اختبارات كشف المستضدات الأخرى المتاحة في السوق.

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ويخفض جهاز "لوك سبوت" من حجم المعلومات التي يتم استيعابها من قبل طاقم الرعاية الصحية، وذلك بتوفير نتائج اختبار دقيقة بشكل سهل للقراءة. وتم تصميم جهاز "لوك سبوت" مع حافة تقنية تكتيكية لمحاربة كورونا.

ويمكن تحميل تطبيق "LooK PASS APP" من خلال أبل أو غوغل ستورز، وبواسطته يتم عمل مسح شريط فحص (لوك سبوت) قبل أخذ العينة وتسلم النتيجة على الهواتف الذكية في غضون 5 إلى 8 دقائق.

ويشار إلى نتائج الاختبار السلبية برمز QR على التطبيق المستخدم، ويمكن استخدامه للسماح بدخول أي مرافق أو فعاليات أو تجمعات أو في خدمات النقل.

ومن خلال شركة "بيور هيلث"، سيقوم جهاز "لوك سبوت" بتوفير تعاون متكامل للغاية مع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتعددة وتطبيقات السفر للإبلاغ في الوقت الحقيقي.

كما سيتم عرض جهاز الاختبار السريع لكشف المستضدات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في جناح (لوك سبوت) رقم C22- 03 بمعرض "آيدكس 2021" أبوظبي الذي يبدأ اليوم الأحد ويستمر حتى 25 فبراير الجاري.