ضاحي خلفان يكشف عن توقعاته بشأن "نهاية الحوثي"

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد خلفان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن "نهاية الحوثي ستكون كنهاية الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح... ما لا يسمع الكلام.. ينتظر.. نصحت المرحوم علي عبد الله صالح.. قلت له سيقتلك الحوثي.. لكنه لم يسمع.. الآن أقول سيقتل الحوثي".

وعندما سأله أحد متابعيه أن مقتل الحوثي سيكون على يد من، أجابه ضاحي خلفان: "العلم عند الله".

​وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2017، دارت مواجهات دامية بين قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وجماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء ومحافظات عَمران والمحويت وحجة، انتهت في يوم الرابع من ديسمبر/ كانون الأول بمقتل علي عبد الله صالح والأمين العام لتنظيم المؤتمر عارف عوض الزوكا.

وفي وقت سابق، جددت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، تأكيدها على وضع الملف اليمني على قائمة أولوياتها، لوضع حد لأسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم في العصر الحديث.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تخطط لإلغاء التصنيفات الإرهابية لـ "الحوثيين" في اليمن والتي تم وضعها في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وعن دوافع إلغاء وسم الجماعة بالإرهاب، قالت الوزارة إنه تم إلغاء التصنيفات الإرهابية لأسباب إنسانية، مؤكدة أن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قد أبلغ الكونجرس بالقرار.

وكانت إدارة ترامب قد صنفت "الحوثيين" على أنهم منظمة إرهابية أجنبية، قبيل انتهاء ولايتها، عقب الانتخابات الرئاسية.

وتعيش اليمن حربا منذ سنوات، زادها دخول تحالف تقوده المملكة العربية السعودية ضد جماعة "الحوثيين"، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها من الأمم المتحدة، والتي وصفت الأوضاع في اليمن بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن توقف الدعم الأمريكي لـ"العمليات الهجومية في اليمن"، بعد قرار سابق بوقف بيع تكنولوجيا القنابل الذكية للسعودية، والتي تعرضت لانتقادات على نطاق واسع بسبب الطريقة التي تدير بها الحرب.