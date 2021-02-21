شكرا لقرائتكم خبر عن بنك السودان يصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر بنك السودان المركزي اليوم الأحد بياناً، يعلن فيه إصدار تعليمات للبنوك "لتوحيد" سعر الصرف ابتداء من اليوم.

وفى ديسمبر الماضى، أكد بنك السودان المركزي أنه يُجري كثيرا من المعالجات لاختلال سعر الصرف، لافتا إلى أنه من السياسات التي يتبناها مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي فيما يتعلق بحيازته، وحمله إلى داخل وخارج البلاد، وكذلك توجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص.