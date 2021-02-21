شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزي يوضح مزايا إطلاق نظام المدفوعات الفورية «سريع» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح محافظ البنك المركزي فهد بن عبد الله المبارك ، مزايا نظام “سريع” للتحويلات البنكية المحلية القيمة ، والذي تم إطلاقه اليوم الأحد.

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مشهد إلى النظام الجديد سيتيح استقبال الحوالات بمعرفات مشروع مثل رقم الهاتف والبريد الالكتروني ، ينظر من رقم “الإيبان” الطويل.

قام المدير التنفيذي لـ ”، فهد بن إبراهيم العقيل ، الرئيس التنفيذي ، الرئيس التنفيذي لـ” ، أكد أن الأعمال التجارية من “الأعمال التجارية” للمستفيدينكاستخدام رقم معرف الجوال بديلًا عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك ، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف للحوالة قبل التحويل.