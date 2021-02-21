شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدعو جميع الأطراف بالصومال إلى التهدئة وقف التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية البحرينية جميع الأطراف فى الصومال إلى التهدئة ووقف التصعيد، والبدء فى حوار جاد للتوصل إلى حل سياسى يحفظ سلامة الصومال واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه وطموحاته فى التنمية والأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، امس السبت - عن بالغ الأسف والقلق من اندلاع أعمال عنف فى العاصمة الصومالية مقديشو والتى أسفرت عن وقوع عدد من القتلى وإصابة آخرين.

كانت معركة بالأسلحة النارية قد اندلعت فى وسط مقديشو، فيما أغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع لمنع الاحتجاج على تأجيل الانتخابات.. وجاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين مقاتلين موالين للحكومة وآخرين تابعين للمعارضة.