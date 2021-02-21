عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موتورولا تقتحم سوق الهواتف المتوسطة بـG30 وG10

الأحد 21 فبراير 2021

الخليج 365

تنافس شركة موتورولا خلال عام 2021 في سوق الهواتف متوسطة الفئة، بهاتفين جديدين هما Moto G10، وMoto G30.



ووفقا لموقع (3dnews.ru) الروسي، يبدأ سعر الهاتف Moto G10 من 150 يورو، بينما يبدأ سعر الهاتف Moto G30 من 180 يورو.

ويتميز الهاتفان بأنظمة تشغيل Android 11، وشرائح NFC للدفع الإلكتروني، وتقنيات Bluetooth 5.0 للاتصال اللاسلكي مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

الشاشة

ويأتي هاتف Moto G10 بشاشة IPS بدقة عرض (1600/720) بيكسل، ترددها 60 هيتزا، مجهزة بثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

أما الهاتف Moto G30 فيأتي بشاشة ترددها 90 هرتزا بحجم 6.5 بوصة.

وجهزت موتورولا الهاتف Moto G10 بمعالج Qualcomm Snapdragon 460 SoC، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت قابلة للزيادة عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

أما هاتف Moto G30 فهو مزود بمعالج Snapdragon 662 ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجابايت.

الكاميرا

يتميز هاتف Moto G10 بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميجابيكسل.

وبالنسبة لهاتف Moto G30، تتميز الكاميرا الأساسية له بمستشعر بصري أساسي بدقة 64 ميجابيكسل، أما البطارية فيه فأتت بسعة 5000 ميلي أمبير.