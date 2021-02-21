عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رجل يحتفظ بجثة والدته في منزله 30 عاما.. ما السر

الأحد 21 فبراير 2021

الخليج 365

ألقت الشرطة في كوريا الجنوبية، السبت، القبض على رجل بعد الاحتفاظ بجثة والدته في منزله لمدة 3 عقود بعد وفاتها.



واعترف الابن، البالغ من العمر 80 عاما، والذي يعيش في حي دونغ ديمون بشرق سيؤول، بأنه احتفظ بما يزعم أنها جثة والدته التي توفيت قبل نحو 30 عاما داخل برميل مطاطي على سطح وحدة سكنية متعددة الطوابق، حسبما أفاد مركز شرطة دونغ ديمون، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.

والعقار متعدد الطوابق مملوك لعائلة الرجل الذي احتفظ بجثمان والدته طوال تلك الفترة الطويلة.

واعترف الرجل للمحققين بأنه قرر الاحتفاظ بجثة والدته المتوفاة لـ30 عاما بسبب حبه العميق لها.

وبدأت تحقيقات الشرطة في 10 فبراير/شباط الجاري، عندما عثر موظف بشركة تنظيف على جثة يعتقد أنها تعرضت للإهمال لفترة طويلة داخل برميل مطاطي أعلى المبنى المكون من 3 طوابق.

وكانت الجثة ملفوفة بنسيج أبيض، تحول إلى مادة عضوية تشبه الشمع.

ويعتقد المحققون أن تصريح الرجل قريب من الحقيقة، لكنهم رغم ذلك طلبوا من دائرة الطب الشرعي الوطنية إجراء اختبار الحمض النووي لتأكيد العلاقة بين الأم وابنها.

وتدرس الشرطة إمكانية تطبيق تهمة التخلي عن الجثة في القضية، على الرغم من انتهاء فترة التقادم بـ7 سنوات.

ويقيم الرجل حاليا في دار لرعاية المسنين بسبب إصابته بالخرف بحسب أسرته، والتي قالت إنها تخطط لإقامة جنازة لوالدة الرجل بمجرد اكتمال التحقيق.