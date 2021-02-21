شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفل وإصابة أخرين فى قصف للحوثيين على تعز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل طفل وأصيب اثنين آخرين، ورجل مسن، مساء امس السبت، في قصف شنته ميليشيا الحوثي على حي سكني بمدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وأفادت مصادر محلية لـ"العربية"، بأن طفلا قتل، وأصيب اثنين آخرين، ورجل مسن، جراء قصف لميليشيات الحوثي الانقلابية استهدف حي الروضة السكني، شمال مدينة تعز.

بحسب المصادر، فإن الطفل محمد عبدالواحد هزبر 10 سنوات، قتل جراء القصف الذي طال الأحياء السكنية في حي الروضة وأصيب شقيقه الطفل ماهر 9 سنوات، وطفل آخر يدعى أيمن أمين محمد سيف 13 عاما، والمواطن الستيني أحمد عبدالله عبدالسلام.

ووفقا للمصادر، فإن حي الروضة والموشكي تعرضا لقصف مدفعي مكثف من قبل الميليشيات الانقلابية.

وتشن بين الحين والآخر ميليشيات الحوثي قصف عشوائي على الأحياء السكنية في المدينة ما يتسبب بمقتل وجرح العشرات من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.