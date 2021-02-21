عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفاة عروس مصرية اختناقا في ليلة الزفاف

الأحد 21 فبراير 2021

الخليج 365

لقيت عروس مصرية مصرعها اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه، كما أصيب زوجها في ليلة زفافهما في إحدى مناطق الصعيد.



وفي التفاصيل تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف، بلاغا يفيد بالعثور على جثة ”هناء. م.“ 35 سنة متوفاة داخل منزلها وبجوارها عريسها عبدالله .ا مدرس لغة فرنسية يصارع الموت.

وكشفت التحريات أن العروس لقيت مصرعها متأثرةً بحالة اختناق أصابتها حال تشغيل السخان، عندما استنشقت غاز ”أول أكسيد الكربون“ ما تسبب في وفاتها في الحال وقد أصيب زوجها باختناق حاد وتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإيداع جثة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وكثرت حالات، اختناق العرسان بالغاز والمعروف بـ“القاتل الصامت“ في مصر كونه عديم اللون والرائحة وينبعث من وحدات التدفئة المنزلية.

ويحول هذا الغاز السام، دون نقل الأوكسجين إلى الأنسجة والخلايا، ويؤدي إلى تلف دائم في المخ لعدة أسابيع، وموجود عادةً بالشوايات الكهربائية والدفايات وسخانات الغاز.

وتوفيت عروس في ديسمبر/ كانون أول الماضي إثر إصابتها باختناق بينما أصيب زوجها بعد تسرب غاز داخل شقتهما في مدينة العاشر من رمضان في الشرقية، وذلك بعد نحو أسبوع من زفافهما.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لقي عروسان مصرعهما، بعد ساعات قليلة من زفافهما، إثر إصابتهما بالاختناق نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهما في قرية ”طحا المرج“، التابعة لمركز ديرب نجم، في محافظة الشرقية.