عدن - ياسمين عبد الله التهامي - باقة هواتف جديدة من أوبو في مارس.. Find X3 Neo مفاجأة

الأحد 21 فبراير 2021

الخليج 365

تستعد أوبو لطرح طراز جديد من هواتفها الذكية Find x3 الشهر المقبل، باسم Find X3 Neo.



ونشر موقع "زا فيرج" لقطات مسربة لهاتف أوبو الجديد، نقلها عن موقع NieuweMobiel.nl، الذي أفاد بأن الهاتف سيكون واحدا من ثلاثة موديلات جديدة تطرح ضمن طراز هواتف أوبو Find X3.

وأوضح الموقع الأمريكي المختص بأخبار التقنيات، أن اللقطات المسربة لهاتف Find X3 Neo الجديد، تكشف عن أنه سيكون نسخة بتصميم مقتبس من هاتف أوبو Reno5 Pro Plus 5G لما يجمع بينهما من تشابه كبير.

ومن الهواتف التي يرتقب الكشف عنها خلال مارس المقبل أيضا من أوبو، كل من هاتف Find X3 Pro وهاتف Find X3 Lite.

وفيما يخص هاتف Find X3 Neo الذي سربت لقطات له، فمن المواصفات الخاصة به والتي تم تسريب معلومات بشأنها، أنه سيطرح بمعدل 865، وبطاريات بسعة 4500 أمبير-ساعة، وشاحن 65W فائق السرعة.

ذلك بالإضافة لشاشة بقياس 6.55 بوصة، بدرجة نقاء 90HZ OLED، وأربع كاميرات خلفية واحدة بدقة 50 ميجابكسل بزاوية واسعة، وكاميرا بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجابكسل، والكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجابكسل.