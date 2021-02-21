وفاة 3 أطفال سوريين في احتراق منزل باللاذقية

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Ateea Al-ateea

وقال مصدر في فوج إطفاء اللاذقية لمراسل "سبوتنيك"، في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت، إنه "تم إبلاغنا مساء السبت بحريق في أحد المنازل (قيد الإكساء) ضمن بناء في منطقة الرمل الجنوبي على أطراف المدينة، فتوجه عناصر فوج الإطفاء باتجاه المكان، على الفور".

وأكد أنه بعد عملية إخماد الحريق، عثر على جثث 3 أطفال، نتيجة النيران التي التهمت المنزل، مشيرا إلى أن والديهم كانا خارج المنزل أثناء اندلاع الحريق.

وبحسب المعاينة الأولية للمنزل، يعتقد أن ماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق ووصوله إلى أثاث المنزل، قبل أن يمتد إلى الغرف الأخرى، ما تسبب في وفاة الأطفال الثلاثة، واحتراق المنزل بشكل كامل.

وأضاف المصدر، أنه "فور إطفاء الحريق، وصل اختصاصيو هيئة الطبابة الشرعية والقضائية وعناصر من قسم الأدلة الجنائية الى المكان، ولا تزال التحقيقات مستمرة في الحادثة".