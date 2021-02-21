المغرب يتكبد مليار و700 مليون دولار سنويا تكلفة حوادث الطرق

القاهرة - سامية سيد -

قال بناصر بولعجول مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب إن التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق بالمغرب تصل إلى 17 مليار درهم مغربى ( مليار و 700مليون دولار ) سنويا.

وأشار بولعجول لوسائل إعلام مغربية إلى أن جميع الدراسات التى جرت ، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، تبين بالواقع دور العامل البشري في احتمال وقوع حوادث السير ومضاعفة خطورتها.

وأضاف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية فى المغرب أن حوادث الطرق تقع ربما لأن هناك إفراطا في السرعة، أو لأن السائق أو من يركبون معه في العربة لا يربطون حزام السلامة.

وأكد بولعجول أن ثقافة السلامة الطرقية هي سلوك بالدرجة الاولى، يكون دائما العامل البشري حاضرا فيها بنسبة قد تجاوز 80 في المائة.