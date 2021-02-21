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الجيش العراقى: اجتماعات مكثفة مع البيشمركة لتقليل الفجوة بيننا

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القاهرة - سامية سيد - قال اللواء تحسين الخفاجى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق، إن هناك اجتماعات مكثفة مع البيشمركة لتقليل الفجوة بيننا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق، أن تنظيم داعش الإرهابى استغل النقاط حيث لا حرس الإقليم ولا قوات اتحادية.

وتابع المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق، أن الخروقات الأمنية بإربيل أو بغداد صاحبها عمليات تدقيق واستقصاءات وملاحقة.

واستطرد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق: انتقالة كبيرة بالعمل الاستخباري والأمني بدأ يترجم على الأرض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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