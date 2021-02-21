شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. ضبط مواطن روج لبيع مواد مخدرات وأسلحة على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر يروج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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