مصر... الكشف عن موعد البدء في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة والناس"، إن "حصول أطباء مستشفيات العزل لفيروس كورونا للقاحات ضد الفيروس جاء في فترة قياسية"، بحسب ما نقل موقع "المصري اليوم".

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وأضاف: "جميع الأطباء في المستشفيات الجامعية والأخرى بدأوا في تلقي اللقاحات بدًا من اليوم، إذ إنهم أساس التعامل مع المرضى".

وكشف حسني أنه "خلال أسابيع سيتم الانتهاء من تطعيم الأطباء ونبدأ في تطعيم المواطنين".

وقال المسؤول إن "المرحلة المقبلة يبدأ التطعيم للمواطنين الأولى بالرعاية من مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن ومرضى الأورام، حيث إنهم الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا".

وشدد على أن "المواطن المصري سوف يحصل على اللقاح قريب جدًا"، وأضاف: "نحصل على نصيب كبير من التطعيمات، معظم المصريين سيحصلون على اللقاح مع نهاية 2021".

وأكد حسني أن "مصر دولة رائدة وتعاقدت مع كمية كبيرة من اللقاحات، وهناك متابعة لدراسات عالمية للتعاقد مع أي لقاح مبشر وآمن".