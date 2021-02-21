الشرطة المصرية تعثر على "كنز ثمين" في سيارة نقل

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما نشره موقع "المصري اليوم"، تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من أحجار الكوارتز وعدة جرامات من الذهب الخام.

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وأشارت إلى أن السيارة كانت محملة بـ100 جوال تبين أنها تحوي كمية من أحجار الكوارتز وزنت طنًا التي يستخلص منها خام الذهب.

ونقل موقع "صدى البلد" أن قائد السيارة أقر بقيامه بالتنقيب العشوائي عن خام الذهب بدون تصريح وحيازته للمضبوطات لاستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.

ولفت إلى أنه جرى التحفظ على مستقلي السيارة والمضبوطات، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.