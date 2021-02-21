نائبة ليبية: جلسة مجلس النواب للتصويت على السلطة المؤقتة ستعقد في سرت 

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي - سبوتنيك. وقالت الطبلقي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إنه "قمنا بمراسلة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وشكلنا لجنة بهذا الخصوص خلال اجتماعنا الأخير في صبراته، وغدا الأحد سوف تتضح الرؤية وترد اللجنة العسكرية على مراسلتنا بالقبول أو بعدمه".

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وبينت الطبلقي أن "هناك مجموعة ولجنة مشكلة من قبل [رئيس مجلس النواب الحالي] عقيلة صالح يرتبون لعقد جلسة لمجلس النواب في سرت، ومجموعة أخرى من النواب ترتب لجلسة بصبراته، ولكن الجلسة على الأغلب ستكون في سرت".

وعن أسباب ترجيح عقد الجلسة في سرت، أوضحت أن عقيلة صالح هو رئيس البرلمان الحالي وقرر أن تكون الجلسة في سرت، والبعثة الأممية للدعم تفضل عقد جلسة مجلس النواب هناك، كما أن اللجنة العسكرية 5+5 هي من ستقوم بتأمين عقد الجلسة في سرت بحكم وجود مقرها هناك".

وكان الملتقى السياسي الليبي قد صوت، الشهر الجاري، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة سيقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

وجاء التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتصاعد الانقسام بين الشرق الليبي، مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في 2019، حين شن الجيش الوطني حملة لاستعادة السيطرة على العاصمة، طرابلس، مقر الوفاق، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين العام الماضي ضمن المحادثات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة، وهي أحد المسارات المتفق عليها بموجب مؤتمر برلين الذي عقد أوائل العام الماضي.

وأعلن أعضاء مجلس النواب الليبي خلال اجتماع لهم في مدينة صبراته الليبية الأسبوع الماضي عن اتفاقهم على عقد جلسة الأسبوع الجاري، لإعادة انتخاب رئاسة جديدة للمجلس ومنح الثقة للسلطة التنفيذية المؤقتة، مؤكدين أنه سيتم التواصل مع لجنة 5+5 العسكرية المشتركة حول إمكانية عقد الجلسة بمدينة سرت.