شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء اليمنية: مقتل طفل وإصابة 3 آخرين فى قصف حوثى على الروضة شمال تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وكالة الأنباء اليمنية تأكيدها مقتل طفل وإصابة 3 آخرين في قصف حوثي على الروضة شمال تعز.

وفى وقت سابق كشف مركز حقوقى يمنى عن 255 انتهاكًا ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا بشكل مباشر ومتعمد ضد المدنيين بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، خلال شهر يناير الماضى.

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان باليمن -في تقرير حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، الخميس "إن ميليشيات الحوثي قتلت 25 مدنيًا، بينهم 3 أطفال وامرأتين، وأصابت 44 مدنيًا بجروح مختلفة، وارتكبت 119 حالة اختطاف ضد مدنيين بمنطقة الحيمة محافظة تعز".