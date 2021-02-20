شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سرقة «مفطح» من داخل سيارة أمام أحد المطاعم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق قيام أحد الأشخاص بسرقة صحن “مفطح” من داخل سيارة أثناء تحميل الطلب من أمام أحد المطاعم في المملكة.
وأظهر المقطع السيارة متوقفة، وكان بابها الخلفي مفتوحاً ويتواجد داخلها عدد من المفطحات التي قد تم وضعها بداخلها.
وظهر خلال المقطع، أحد الأشخاص بجانب المركبة وينظر إلى داخل المطعم، وعندما لاحظ عدم وجود أي أحد قام بسرقة الـ“مفطح” ولاذ بالفرار من الموقع.
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