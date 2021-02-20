شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المنطقة الشرقية تعثر على مواطنَّين تاها في منطقة صحرواية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن شرطة محافظة الأحساء، وبالتعاون مع فريق عون للبحث والإنقاذ التطوعي، عثرت اليوم السبت 8/ 7/ 1442 هـ على مواطنين تاها في منطقة بصحراء الربع الخالي بعد أن تلقت شرطة المحافظة بلاغاً عن تغيبهما بعد توجههما إلى المنطقة الشرقية.

وأوضح النقيب الدريهم أنهما تلقيا الرعاية الطبية المناسبة، وهما بصحة جيدة ـ ولله الحمد ـ .