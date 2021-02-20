شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأمر بالمعروف بالحدود الشمالية تُفعّل المصلى المتنقل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية المصلى المتنقل؛ لخدمة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في المتنزهات والأماكن العامة. وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ خالد بن ناصر الحميد أنه جرى تجهيز المصلى بالخدمات والسجاد ومكبرات الصوت، وأن تفعيل المصلى المتنقل توافق مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصه، حِفاظًا على سلامة المصلين والقائمين على المصلى.

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