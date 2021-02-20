الكويت تمدد حظر دخول غير المواطنين حتى إشعار آخر

دبي - محمود عبدالرازق - وفي تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، قالت إدارة الطيران الكويتية: "بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر".

وأشارت إلى "استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي".

​وأوضحت: "يستثنى من قرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم".

​وتسمح السلطات بدخول الكويتيين مع إلزامهم بقضاء أسبوع في الحجر داخل فندق وأسبوع آخر في المنزل.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت، أمس الجمعة، أنها سوف تسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وعلقت السلطات الكويتية دخول غير المواطنين لأسبوعين اعتبارا من السابع من فبراير/ شباط وسط جهود لاحتواء فيروس كورونا.