إسرائيل: بعد جرعتي فايزر... 96% تراجع في الإصابة بكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان لها إن اللقاح فعال أيضا بنسبة 98 في المئة في منع الإصابات التي تسبب الحمى أو متاعب التنفس وفعال بنسبة 98.9 في المئة في منع نقل المصابين إلى المستشفى والوفاة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

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واعتمدت هذه النتائج على بيانات جرى جمعها على مستوى البلاد حتى 13 فبراير/ شباط، من الإسرائيليين الذين حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ جمع البيانات.

وذكر موقع الوزارة الإلكتروني أن 1.7 مليون شخص حصلوا على الجرعة الثانية من لقاح كورونا حتى 30 يناير/ كانون الثاني، وهو ما جعلهم مؤهلين للانضمام للإحصاء.

وكشفت تقارير سابقة من مقدمي الرعاية الصحية، نتائج إيجابية وهو ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود على الاقتصاد بعد أسابيع من العزل العام.

ومن المقرر أن يسمح للمدارس وكثير من المتاجر بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من غد الأحد في إسرائيل.