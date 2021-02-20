"لسه بيعاني"... لميس الحديدي تتحدث لأول مرة عن حادثة عمرو أديب

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الحديدي مشاهديها عبر برنامجها على فضائية "ON": "عاوزه أتكلم في موضوع مالوش علاقه بالشغل، عاوزة أطمن كل الناس اللي بتسأل على عمرو بعد الحادثة الصعبة اللي تعرض لها مساء الثلاثاء الماضي، الحمد لله هو بخير بشكل عام"، بحسب ما نقل موقع "المصري اليوم".

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وأضافت: "ربنا نجاه بأعجوبة الحقيقة لأن العربية اللي خبط فيها واللي وقفت فجأة، كانت محملة بأنابيب بوتاجاز فكان ممكن تنفجر في أي لحظة".

وتابعت: "الدكاترة طمنونا على حالته عموما، لكن هو لسه بيعاني من آلام مبرحة غالبا من الكدمات والردود، نتوقع أنها تاخد بعض الوقت، وإن شاء الله يحاول يرجع لجمهوره قريبا بإذن الله".

وقالت لميس: "لكن هو محتاج يستريح شوية علشان يقدر يرجع تاني، وأنا طبعا ماكنتش هقدر أنزل الشغل أو أكون معاكم إلا وأنا مطمنة عليه إنه بيتماثل للشفاء وأن حالته تسمح أني أسيبه بعض الوقت، لأن في مثل هذه الأحداث دوري كزوجة بييجي قبل دوري كإعلامية".

وشكرت لميس الحديدي الجمهور ولكل المسؤولين في الدولة، وقالت "أنا عاوزة أشكر كل الناس اللي سألوا علينا وعليه من أصغر حد لأكبر حد، من الجمهور البسيط اللي كان بيبعتلي رسائل ودعوات وشمع في الكنائس، لأكبر مسؤولين في البلد بشكرهم جميعا، زملاءنا الإعلاميين، الفنانين من كل الوطن العربي، الدكاتره اللي كانوا بيكلموني، وطبعا أصدقائي وأصدقاء عمرو اللي ما سابونيش لحظة واحدة".

وأضافت: "بعتذر إني ماكنتش برد على الاتصالات، لكن ممتنين جدا لاهتمامهم، وحبهم اللي حسينا بيه".

وتعرض عمرو أديب لحادث سير، مساء الثلاثاء الماضي، على طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة بأسطوانات غاز.

ونُقل أديب على أثر ذلك إلى المستشفي، حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلى منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل إسطوانات الغاز حيث الجميع بحالة صحية طيبة.