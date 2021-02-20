الأمم المتحدة قلقة بشأن احتجاز فتاة في ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وفي بيان للبعثة أعربت عن "قلقها البالغ على سلامة الشابة الليبية وداد إسماعيل الشريقي، التي تم احتجازها تعسفيا أمام محكمة الزاوية، غرب طرابلس، في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، على أيدي جماعة مسلحة، حسبما أفيد. ولقد فقدت أسرتها الاتصال بها منذ 2 فبراير/شباط".

وأضاف البيان: "تدعو البعثة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها".

وأكد البيان أن هذا الحادث "يقوض بشكل صارخ سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا".

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق كامل من قبل المدعي العام وإحالة جميع المرتكبين إلى القضاء.