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سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم السبت، سقوط 4 صواريخ داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين، دون تسجيل خسائر.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن أربعة صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين دون خسائر تذكر".

وكانت قاعدة بلد قد تعرضت - فى وقت سابق - لعدة هجمات صاروخية، حيث تضم القاعدة الجوية قوات أمريكية ومتعاقدين، إلى جانب القوات العراقية، كما أطلقت عدة صواريخ أيضا الإثنين الماضى باتجاه مدينة أربيل شمال العراق.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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