شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تشن حملة عسكرية موسعة شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت القوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، فى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة فى منطقة الطارمية، شمال بغداد، بمتابعة من رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، الذى وصل إلى منطقة الطارمية شمال العاصمة.

ووجه الكاظمي، فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، بضرورة مواصلة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية ضمن عمليات استباقية.

واجتمع الكاظمي، "بعدد من القادة الأمنيين، واستمع إلى إيجاز عن تطورات الوضع الأمنى فى المنطقة، واطلع على تفاصيل العمليات العسكرية والأمنية التى تنفذ لملاحقة مضافات الإرهاب وتدميرها".

وفى هذا السياق، قال قائد عمليات بغداد، اللواء الركن أحمد سليم، عن تفاصيل العملية الأمنية فى شمال بغداد، إن قوة من قيادة عمليات بغداد متمثلة فى لواء المشاة 59 بالفرقة السادسة تحركت بعد ورود معلومات استخبارية بخصوص موقع سيتم عقد اجتماع لعناصر تنظيم داعش الإرهابى فيه، وتمكنت من قتل خمسة من الإرهابيين منهم المسؤول العسكرى والإدارى العام لشمال بغداد".

وأضاف أنه "وبحسب معلومات استخبارية فإن الاجتماع كان هدفه التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وانتحارية داخل العاصمة".

بدوره، أعلنت خلية الإعلام الأمنى عن تنفيذ طائرات من طراز "إف-16" 4 ضربات جوية شمال بغداد، وذلك لإسناد قيادة عمليات بغداد خلال عملياتها التى تنفذها فى قضاء الطارمية شمال العاصمة.

من جانبه.. أكد مدير الاستخبارات العسكرية العراقي، اللواء الركن فائز المعموري، مقتل 5 قياديين فى تنظيم داعش الإرهابى فى الطارمية، فيما نفى مصدر أمنى عراقى الأنباء التى تحدثت عن سقوط طائرة خلال عملية الطارمية.