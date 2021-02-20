شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يشارك فى يوم دراسى عالمى فى الجراحة الروبوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المستشفى العسكرى محمد الخامس بالرباط، فى أول يوم دراسى عالمى فى الجراحة الروبوتية تحت عنوان “الجراحة عن طريق الواقع المعزز”.

وخلال هذا اليوم، الذى حمل عنوان “24 ساعة من الجراحة الهولوغرافية”، تم إجراء عمليات جراحية، على مدى أربع وعشرين ساعة، بشكل متزامن فى 13 بلدا، من بينها المغرب.

وقال البروفيسور شكار بلقاسم، الرئيس العام لجراحة العظام بالمستشفى العسكرى بالرباط ان المشاركة تأتى بهدف تطوير البحث العلمى وإحداث ركائز للتميز،

واوضح أن الجراحة الهولوغرافية تقوم على المزج بين الواقع الطبى والواقع الافتراضي، من خلال إدماج العناصر الافتراضية ثلاثية الأبعاد فى بيئة حقيقية، موضحا أن التكنولوجيا تتيح برمجة أكثر دقة للوضع الصحى للمريض، وبالتالى اللجوء إلى التقنية الجراحية الأكثر ملاءمة.

وتمكن هذه التقنية من تحسين العمليات الجراحية، من خلال إتاحة تتبع وتعمق فى تشريح المريض، وبالتالى تمكن الأطباء من تقليص نسبة الأخطاء خلال العملية.

مشيرا إلى أن هذه الجراحة تمكن من الاستجابة بشكل أمثل للمبادئ الأساسية للجراحة، التى تقوم على الدقة والحد من الآثار الجانبية.

وأضاف أن الجراحة الهولوغرافية تتيح العديد من المزايا بالنسبة للطبيب الجراح، والمريض وأيضا ، وأنه أصبح بإمكان الجراح الاستناد إلى الصور ثلاثية الأبعاد من أجل دقة أكبر خلال إجراء العمليات الجراحية.

ويتمثل الهدف من هذه النسخة الافتراضية، بالنسبة للمريض، فإنه يستفيد من تدخل جراحى أكثر دقة وأقل إرهاقا وفى زمن قصير.