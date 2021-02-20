شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أردنى شبابى يزور الخليج 365 فى إطار الفعاليات الوطنية لاحتفالات الأردن بمئوية الدولة .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من جمعية سند للفكر والعمل الشبابي في المملكة الأردنية الهاشمية، مقر ”الخليج 365” اليوم السبت، برئاسة سلطان الخلايلة رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابى، وأعضاء الجمعية بهاء القضاه، راكان فاخوري، عبدالله جبارة، ضمن زيارتهم لمصر هذه الأيام للإعداد لتنظيم الفعاليات الوطنية النوعية في احتفالات الأردن بمئوية الدولة.

واصطحب الوفد الأردنى خلال زيارته لـ"الخليج 365"، الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، والزميل مصطفى عنبر، واللذان قدما شرحا وافيا للوفد، عن طبيعة العمل الصحفى بالموقع الإلكترونى للجريدة، من تحرير الخبر الصحفى حتى نشره، وكيفية تعامل الخليج 365 "الاحترافية" والمنضبطة، مع المحتوى الصحفى الالكترونى وتطويره بما يتواكب مع التطور التكنولوجى وظهور منصات وشبكات تواصل اجتماعى مختلفة .

والتقى الوفد الاردنى، بالكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، والذى أعرب عن سعادتة بزيارة الوفد الأردنى، مثمنا عمق العلاقات الوطيدة والراسخة بين مصر والأردن ودعمها المستمر من قبل القيادتين السياسيتين، وصولا للتعاون المتبادل بين الحكومتين المصرية الأردنية، وأيضا على مستوى العلاقات التي تجمع الشعبين الشقيقين من محبة وأخوة.

من جهته، أثنى الوفد الأردنى، على تجربة الخليج 365 الصحفية والتي حقتت تميزا فريدا في مصر والوطن العربى، ما جعلها منبرا للصحافة الذكية، وأهلها أيضا للفوز بجوائز عالمية نتيجة الخبرة الكبيرة والاحترافية الشديدة التي يتم الدفع بها في الإنتاج الإعلامى سواء الصحفى أو التليفزيونى أيضا.



الزميل مصطفى عنبر يشرح للوفد الأردني آلية العمل بموقع الخليج 365



السيد بهاء القضاه والسيد راكان فاخورى أعضاء جمعية سند الأردنية



السيد سلطان الخلايلة رئيس الجمعية والسيد بهاء القضاه عضو الجمعية



السيد سلطان الخلايلة رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابى بالاردن



السيد سلطان الخلايلة رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابى بالأردن



الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى يستقبل الوفد الاردنى



الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى يطلع الوفد الاردنى على آلية العمل باليوم السابع



الوفد الأردنى يستمع لشرح الزميل مصطفى عنبر عن طوير المحتوى الرقمى بالجريدة



الوفد الأردنى يستمع لشرح الزميل مصطفى عنبر عن تطوير المحتوى الرقمى بالجريدة



الوفد الأردنى يهدى الكاتب الصحفى خالد صلاح درع تكريم



الوفد الأردنى يهدى الكاتب الصحفى خالد صلاح درع عبارة عن درع من الأحجار الأردنية