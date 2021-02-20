شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة صواريخ تصيب قاعدة عراقية تستضيف متعاقدين أمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولو أمن عراقيون إن ثلاثة صواريخ ضربت قاعدة بلد الجوية العراقية شمالي بغداد اليوم السبت مما أسفر عن إصابة متعاقد عراقي.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع الذي يستهدف قاعدة تستضيف قوات أمريكية أو متعاقدين أمريكيين، وطلب المسؤولون عدم نشر أسمائهم.

وكانت جماعات مسلحة يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في السابق.