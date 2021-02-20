شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التسجيل في تطبيق «صحتي» لأخذ لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، خطوات التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا.

وتشمل الخطوات ما يلي:

• تحميل التطبيق

• اختيار لقاح كورونا

• تحديد المستفيد

• إدخال البيانات

• إكمال الطلب بالضغط على التالي

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل (325) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (3) حالات وفيات رحمهم الله.

كما تم تسجيل (382) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (365,745) حالة ولله الحمد.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2489) حالة من بينها (510) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في المملكة إلى (374961) حالة، توفي منهم (6457) حالة.