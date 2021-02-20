وكالة تنفي وجود بنود سرية في اتفاق تحرير الأسرى بين سوريا وإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، أن المصدر نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود بند سري في التبادل الذي انتهى بتحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون إسرائيل.

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واعتبر المصدر أن الترويج لهذه "المعلومات الملفقة" يهدف إلى الإساءة لعملية تحرير الأسرى السوريين "من سجون الاحتلال والإساءة لسوريا وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية".

وأكد المصدر أن بلاده كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير أسراها.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر أن اتفاقا سريا تم إتمامه بين سوريا وإسرائيل، أمس الجمعة، في إطار صفقة التبادل، مشيرة إلى أنه يخص اللقاحات المضادة لعدوى كورونا.

وأفرجت سوريا عن فتاة إسرائيلية اجتازت الحدود وتسللت إلى داخل الأراضي السورية، حيث تم اعتقالها، فيما أطلق الإسرائيليون بدورهم سراح رعااة غنم سوريين محتجزين لديها.