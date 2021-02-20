شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 862 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن الكويت أعلنت عن تسجل 862 إصابة جديدة و 5 حالات وفاة بفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 178 ألفًا و524 حالة، والوفيات إلى ألف و9 حالات.

وأشار السند إلى شفاء 772 حالة من الفیروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین في البلاد إلى 166 ألفا و791 حالة، بنسبة شفاء بلغت 93.4%.