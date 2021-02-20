شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: إيران تستقدم شحنة أسلحة جديدة من العراق إلى مواقعها داخل شاحنات خضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المرصد السورى، أن إيران تستقدم شحنة أسلحة جديدة من العراق إلى مواقعها داخل شاحنات للخضار والفواكه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن)، مقتل 21 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، جراء ضربات جوية شنتها طائرات حربية روسية ضد مواقعهم في البادية السورية.

وقال المرصد السوري - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت، إن "الطائرات الروسية شنت 130 غارة جوية على الأقل، خلال الساعات الـ24 الماضية، مستهدفة عناصر التنظيم في مواقع عدة في البادية" من شرق حمص وحماة وصولا إلى دير الزور؛ مما أسفر عن مقتل 21 عنصرا على الأقل من التنظيم، أكثر من نصفهم في شرق دير الزور.