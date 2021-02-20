شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول للمنح الداخلية والخارجية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل غداً، استقبال طلبات القبول الإلكتروني للمنح الداخلية والخارجية عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، ويستمر خمسة أيام.
ودعت الجامعة المتقدمين إلى تعبئة استمارة بيانات الطالب المتوفرة في شروط القبول وإرفاقها إلكترونياً مع طلب القبول بعد تحقيق جميع الشروط المطلوبة على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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