شكرا لقرائتكم خبر عن أفنى حياته في سبيل الدعوة و تعليم الدين…. وفاة الشيخ الداعية يوسف الملاحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نعت أسرة الملاحي، اليوم السبت، الشيخ الداعية يوسف بن عيسى الملاحي الذي وافته المنية، عن عمر ناهز 100 عام.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم السبت، في مقبرة النسيم بالعاصمة الرياض.

وكان الداعية يوسف الملاحي، رحمه الله، قد تقاعد من التدريس في المعهد العلمي في الرياض عام 1402هـ.

وتفاعل المغردون عبر وسم “#الشيخ_يوسف_الملاحي”، داعين للشيخ يوسف الملاحي رحمه الله، بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح الجنات.

وتداول مغردون مقطع فيديو للشيخ يوسف الملاحي رحمه الله، وقالوا إنه ربما يكون آخر مقطع للشيخ قبل وفاته، وتحدث خلاله عن الموت والجنة والنار وردد خلال المقطع كلمة التوحيد، رحمه الله.

وقال نايف بن صالح الراجحي، في تغريدة عبر “تويتر”: “لله ما أخذ و له ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى، انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي #الشيخ_يوسف_الملاحي، اللهم تقبله في الصالحين واجعله في عليين و اجمعنا به في جناتك يا أرحم الراحمين”.

وأضاف “رحم الله جدي #الشيخ_يوسف_الملاحي، أفنى حياته وسنوات عمره في سبيل الدعوة و تعليم الدين الإسلامي السمح، اللهم تقبله بقبول حسن و اجعل ما بذله شفيعا له يوم يلقاك”.

وتابع الراجحي: “كان رحمه الله فصيح اللسان محبا للغة العربية ضالعا في علومها و قواعدها درَّسها رحمه الله سنوات طوال و علم قواعدها أبنائه و أحفاده”.

وختم الراجحي بقوله “كان رحمه الله مدرسة في السماحة والأخلاق لين المعشر لطيف الكلام

يحترم الصغير و الكبير تعلمنا منه حسن الخلق و الاحترام”.