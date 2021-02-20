شاهد.. الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني تنشر صورة جديدة لابنتها سكرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

اختارت الفاشينيستا السعودية وخبيرة التجميل سارة الودعاني مناسبة عيد ميلاد ابنها الأول سعد، لكي تكشف عن صورة جديدة لابنتها ذات الشهرين، من خلال نشر مجموعة صور لها عبر تطبيق ”ستوري“، على حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“.



وظهرت ابنتها ”سكّرة“، وابنها سعد، وهما يرتديان الزي السعودي أثناء خضوعهما لجلسة تصوير بالتزامن مع عيد ميلاد ابنها، معلّقة بقولها:“يارب احفظهما يارب، بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.. كل عام وأنت حبيبي“.

ومنذ حوالي شهرين أعلنت الفاشينيستا السعودية وخبيرة التجميل“سارة الودعاني“ عن وضعها لمولودتها الثانية، مشيرة إلى أنها اختارت لها اسم سكّرة.

ونشرت ”الودعاني“ صورة لمولودتها ”سكّرة“ فور ولادتها داخل المستشفى، عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات“، معلّقة بقولها:“الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة.. رزقنا ربنا بأجمل العطايا سكّرة.. اللهم أنبتها نباتًا حسنًا، واجعلها قرة عين لنا“.

يذكر أن سارة الودعاني تزوجت من رجل الأعمال السعودي عبدالوهاب السياف في شهر يونيو 2018 في جزر المالديف من خلال حفل زفاف مبهر.

وأنجبت أول مولود لها (سعد) في 20 فبراير 2020، وكانت قد نشرت أول صورة له وهي تحمله بيديها عبر حسابها الرسمي إنستغرام، وكتبت:“الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، رُزقت بمولودي الأول سعد، اللهم اجعله من عبادك الصالحين“.

وتحمل ”الودعاني“ شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في علم النفس، ونالت شهرة كبيرة في عالم التجميل.