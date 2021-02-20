ما هي أهم التسريبات حول الميزات الجديدة لنظام أندرويد 12؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

يعد أندرويد أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة شيوعًا في العالم، وفي كل عام تُغذيه غوغل بميزات وتصميمات جديدة مثيرة. ويمثل أندرويد 12 الإصدار التالي من البرنامج، ومن المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.



وبحسب التسريبات فإن التحديث الجديد سيحتوي على تغييرات في واجهة المستخدم، ومظهر جديد للوحة الإشعارات، وإعداد الخصوصية الذي طال انتظاره والذي يظهر عند استخدام الكاميرا أو الميكروفون، وفقا ل24.

وتقول التقارير، إن الاسم الرمزي للتحديث الجديد “سنو كون”، لن يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للمستهلكين عند إصدار التحديث، حيث سيُطلق عليه اسم أندرويد 12، لكن اكتشاف الاسم الرمزي للإصدار التالي من أندرويد يعد تقليدًا سنويًا. تم تسمية أندرويد 11 باسم “ريد فيلفيت كيك”، بينما عُرفت الإصدارات السابقة من أندرويد باسم، أوريو، و باي، وكيتكات.

تم الإبلاغ عن أن إصدار أندرويد 12 يمكن أن يحتوي على ميزة الاستخدام بيد واحدة. ويمكن تشغيل هذه الميزة في منطقة الإعدادات.

نظرًا لأن غوغل تضيف هذه الميزة إلى الإصدار مفتوح المصدر من أندرويد، فهذا يعني أن مصنعي المعدات الأصلية الآخرين الذين لم يطوروا نسختهم الخاصة من الميزة سيكونون قادرين على الاستفادة منها. ومن المتوقع أن تقوم غوغل بتغيير تصميم العرض الدائم (AOD)، وشاشة القفل في أندرويد 12.

ووفقاً لتسريبات أخرى، من المتوقع أن يحتوي أندرويد 12 على شاشة تعمل بشكل دائم، ونظاماً جديداً لإعداد سمة خلفية يشار إليه باسم “Monet”، وتغييراً في لوحة الإعدادات السريعة يُمكّن المستخدم من تحويل تسميات مربعات الإعدادات السريعة إلى جانب الشاشة.

إضافة إلى ما سبق، يتوقع الخبراء، بأن يحتوي أندرويد 12 على ميزة "letterbox" الجديدة، وهي طريقة جديدة لعرض التطبيقات على الشاشة. سيكون للتطبيقات زوايا دائرية قابلة للتعديل بالإضافة إلى لون خلفية يمكن تهيئته، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.