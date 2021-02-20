"الدفاع" السعودية تفتح باب التجنيد للجنسين... مواعيد التقديم والشروط

دبي - محمود عبدالرازق - وتتضمن الشروط ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاما للرجال و21 عاما للنساء وألا يزيد عمر المتقدم للجنسين عن 40 عاما، بحسب صحيفة "عاجل".

ومن بين الشروط ألا يكون المتقدم/ المتقدمة موظفًا في أي جهة حكومية، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية، وألا يكون قد فصل من أحد القطاعات العسكرية ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

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كما تنص الشروط على أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وتشمل الشروط أيضا أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160 سم للرجال و155 سم للنساء، وأن يكون لائقًا طبيا للخدمة.

ويبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 25 أبريل/نيسان 2021، من خلال بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع، على الرابط التالي (اضغط هنا).

وتشمل أفرع القوات المسلحة السعودية التي يشملها التقديم القوات البرية الملكية وقوات الدفاع الجوي الملكية، والقوات الجوية الملكية، والقوات البحرية الملكية، وقوة الصواريخ الاستراتيجية، والإدارة العامة للخدمات الطبية.