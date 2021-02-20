بحضور 4 شركات أجنبية... السيسي يستعرض التجهيزات لزراعة سيناء

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال اجتماع ضم عددا من المسؤلين بينهم اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفق ما أفاد به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بحسب "بوابة الأهرام".

كما ضم اللقاء رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كلٍ من KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيغما التشيكية، وتروشيما اليابانية.

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وتناول الاجتماع "استعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر".

من جانبه، قال الرئيس المصري لرؤساء الشركات العالمية الذين حضروا الاجتماع إن هناك مجالا واسعا في مصر لنشاط تلك الشركات.

ولفت السيسي إلى ما توفره المشروعات التنموية الكبرى من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة أو غيرها من مشروعات.

وشدد على مبدأ "توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعى الدولة لتحقيقه مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وجه الرئيس المصري بضرورة الانتهاء من توفير البنية التحتية الكاملة لاستصلاح 100 ألف فدان في سيناء من المياه المعالجة خلال 6 أشهر.