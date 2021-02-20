شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 17شخصا وإصابة 34 آخرين في انفجار نتيجة تسريب غاز بالجزائر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام جزائرية، إن انفجارا ضخم وقع في ولاية الأغواط إثر تسريب غازي بمنطقة سكنية بالولاية، أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وقالت الحماية المدنية في الجزائر ببيان: تدخلت وحداتنا بالأغواط بحي المحافير على تسرب غاز المدينة تبعه انفجار بشقة بالطابق 02 لعمارة تسبب في إصابة 17 شخص منهم 02 بحروق خطيرة و 15 أخرين بإصابات خفيفة وحالات صدمة، كما تم تسجيل انهيار جدران، زجاج وأبواب شقتين مجاورتين، وزجاج بعض السيارات المركونة بالقرب من العمارة.

فيما قالت شبكة سكاي نيوز إن 17 شخصا قتلوا في التفجير



المبنى المنهار