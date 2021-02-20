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أمين عام "التعاون الخليجي" يعرب عن قلقه تجاه الأحداث في الصومال

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن قلقه تجاه الأحداث المأساوية في الصومال، التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في العاصمة مقديشو.


وحث أمين عام "التعاون الخليجي" - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء (واس)، اليوم السبت، الجميع على التهدئة وحل الخلافات بالطرق السلمية من خلال المفاوضات والحوار البناء للتوصل إلى التوافق الوطني الشامل بشكل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال الشقيق، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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