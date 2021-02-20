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هل تشكل ابنة صدام حسين حكومة ظل خارج العراق؟ رغد صدام ترد.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، على سؤال -ضمن سلسلة حلقات حوارية لها، تذاع هذه الأيام على قناة العربية- بشأن احتمالية تشكيل "حكومة ظل" عراقية خارج العراق بقيادتها، بالقول: "كل شيء وارد" .

وتفصلا، ردت رغد صدام حسين على هذا السؤال، قائلة: "كل شيء وارد في المرحلة التي نحن فيها وفي المراحل القادمة، وكل شيء وارد في الساحة السياسية العراقية، وسأكتفي بهذا القدر".

وأضافت: "لماذا نستبق الأمور، لكل حادث حديث، نشوف ربنا شكاتب، وشنو القادم، ورح نشوف القادم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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