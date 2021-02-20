شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التونسى يخاطب رئيس الجمهورية لعقد اجتماع ثلاثى لحل الأزمة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مساعد رئيس مكتب مجلس نواب الشعب التونسي المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، اليوم السبت، أن رئيس البرلمان، توجه برسالة خطية إلى رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، دعاه فيها إلى تنظيم لقاء ثلاثي يجمعهما إلى جانب رئيس الوزراء هشام مشيشي لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.