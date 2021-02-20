شكرا لقرائتكم خبر عن من الإثنين إلى الخميس.. توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية على معظم المناطق ابتداء من يوم الإثنين المقبل بمشيئة الله، وقد تستمر إلى الخميس.

وفي التفاصيل، توقعت الأرصاد استمرار التقلبات الجوية وفرص الأمطار على معظم مناطق المملكة ابتداء من يوم الإثنين القادم إلى يوم الخميس.

الجدير بالذركر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، جازان، عسير ،الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الرياض، القصيم، حائل ، الشرقية ، الحدود الشمالية).

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة و المرتفعات الجنوبية الغربية.