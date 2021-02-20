شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يكشف ملابسات جرائم سرقة المارة والمحلات والنصب على عملاء البنوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت رجال الأمن العام من كشف لغز العديد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق على مستوى المملكة.

وفي التفاصيل، تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنين قاما بإطلاق النار داخل أحد المنازل وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الرياض أيضا تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ارتكب عدة جرائم تمثلت في استهداف عملاء البنوك والتحايل عليهم بدعوى استبدال بطاقة الصراف والنصب عليهم.

كما تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات تحت تهديد السلاح.

وفي المدينة المنورة تمكنت الشرطة من ضبط مواطن قام بالاعتداء على جهاز صرف آلي محاولا سرقة المبالغ الموجودة فيه.

وفي القطيف تم القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا عدة جرائم سرقة لمعدات كهربائية وسرقة سيارتين والسطو على محل تجاري.