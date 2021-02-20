شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أجواء الرياض بعد هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور وثقوا من خلالها الأجواء الرائعة في الرياض بعد هطول الأمطار اليوم السبت.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الرياض، القصيم، حائل ، الشرقية ، الحدود الشمالية)، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة و المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربيه إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .